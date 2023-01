In der ersten Hälfte des Jahres 2022 habe der Ölmarkt von dem Umstand profitiert, so Andurand, dass das Angebot kaum zunahm, während sich die Nachfrage erholte, und die Sorge um die russischen Exporte nach dem Einmarsch in der Ukraine aufkam. Andurand hatte im vergangenen Jahr gesagt, dass der Ölpreis nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine 200 Dollar pro Barrel erreichen könnte.