Viele Betroffene

Die Neuerung gilt nur in Kantonen, die eine Formularpflicht für die Vermietung von Wohnräumen eingeführt haben. Betroffen sind die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Luzern, Zug und Zürich sowie bestimmte Gemeinden oder Bezirke in Neuenburg und in der Waadt. Diese Kantone können bei Wohnungsmangel die Verwendung des Formulars beim Abschluss eines neuen Mietvertrags für obligatorisch erklären.