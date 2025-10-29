«In nahezu allen Branchen und Regionen war das Kaufverhalten der Kunden nach wie vor zurückhaltend», sagte Vorstandschef Markus Kamieth. BASF hatte bereits im Sommer vor einer schwierigeren zweiten Jahreshälfte gewarnt und setzt zur Gegensteuerung auf ein milliardenschweres Sparprogramm. Die im Sommer gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Dax-Konzern. BASF rechnet für 2025 unverändert mit einem bereinigtem Ergebnis zwischen 7,3 und 7,7 (2024: 7,9) Milliarden Euro.