Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 15,52 Prozent (29'309 Stimmen)
Nein-Anteil: 84,48 Prozent (159'568 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 42,32 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 15,69 Prozent (29'699 Stimmen)
Nein-Anteil: 84,31 Prozent (159'542 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 42,36 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
Initiative für eine Zukunft: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)