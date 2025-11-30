Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 15,52 Prozent (29'309 Stimmen) Nein-Anteil: 84,48 Prozent (159'568 Stimmen) Stimmbeteiligung: 42,32 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 15,69 Prozent (29'699 Stimmen) Nein-Anteil: 84,31 Prozent (159'542 Stimmen) Stimmbeteiligung: 42,36 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)