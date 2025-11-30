Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 16,06 Prozent (3091 Stimmen) Nein-Anteil: 83,94 Prozent (16'161 Stimmen) Stimmbeteiligung: 49,66 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 16,63 Prozent (3209 Stimmen) Nein-Anteil: 83,37 Prozent (16'088 Stimmen) Stimmbeteiligung: 49,71 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 19 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 19 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Aus folgenden Kantonen fehlen die Ergebnisse: BE, BS, FR, GE, SO, TG, ZH