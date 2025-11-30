Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 11,69 Prozent (612 Stimmen) Nein-Anteil: 88,31 Prozent (4622 Stimmen) Stimmbeteiligung: 43,09 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 9,02 Prozent (473 Stimmen) Nein-Anteil: 90,98 Prozent (4771 Stimmen) Stimmbeteiligung: 43,11 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 3 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:29 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 3 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)