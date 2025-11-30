Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 17,50 Prozent (13'473 Stimmen) Nein-Anteil: 82,50 Prozent (63'523 Stimmen) Stimmbeteiligung: 40,96 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 19,40 Prozent (14'951 Stimmen) Nein-Anteil: 80,60 Prozent (62'107 Stimmen) Stimmbeteiligung: 40,92 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 17 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 17 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)