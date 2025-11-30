Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 16,44 Prozent (9880 Stimmen) Nein-Anteil: 83,56 Prozent (50'223 Stimmen) Stimmbeteiligung: 42,85 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 17,32 Prozent (10'437 Stimmen) Nein-Anteil: 82,68 Prozent (49'820 Stimmen) Stimmbeteiligung: 42,95 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 5 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)