Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 14,39 Prozent (2657 Stimmen) Nein-Anteil: 85,61 Prozent (15'804 Stimmen) Stimmbeteiligung: 34,03 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 29,12 Prozent (5374 Stimmen) Nein-Anteil: 70,88 Prozent (13'083 Stimmen) Stimmbeteiligung: 34,14 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 11 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 11 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)