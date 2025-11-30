Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 14,61 Prozent (18'985 Stimmen) Nein-Anteil: 85,39 Prozent (110'945 Stimmen) Stimmbeteiligung: 45,62 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 17,20 Prozent (22'354 Stimmen) Nein-Anteil: 82,80 Prozent (107'630 Stimmen) Stimmbeteiligung: 45,61 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 18 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 18 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)