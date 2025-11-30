Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 15,09 Prozent (6252 Stimmen) Nein-Anteil: 84,91 Prozent (35'175 Stimmen) Stimmbeteiligung: 36,38 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 31,40 Prozent (12'952 Stimmen) Nein-Anteil: 68,60 Prozent (28'294 Stimmen) Stimmbeteiligung: 36,32 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 12 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 12 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)