Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 12,92 Prozent (2051 Stimmen) Nein-Anteil: 87,08 Prozent (13'829 Stimmen) Stimmbeteiligung: 49,97 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 10,73 Prozent (1713 Stimmen) Nein-Anteil: 89,27 Prozent (14'245 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,10 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 2 von 26 Kantonen ausgezählt. Nein-Trend zur Vorlage (SRG). Initiative für eine Zukunft: 2 von 26 Kantonen ausgezählt. Nein-Trend zur Vorlage (SRG).
