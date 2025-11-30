Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 12,92 Prozent (2051 Stimmen)
Nein-Anteil: 87,08 Prozent (13'829 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 49,97 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 10,73 Prozent (1713 Stimmen)
Nein-Anteil: 89,27 Prozent (14'245 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 50,10 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 2 von 26 Kantonen ausgezählt. Nein-Trend zur Vorlage (SRG).
Initiative für eine Zukunft: 2 von 26 Kantonen ausgezählt. Nein-Trend zur Vorlage (SRG).

(AWP)