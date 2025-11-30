Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 13,06 Prozent (1868 Stimmen) Nein-Anteil: 86,94 Prozent (12'439 Stimmen) Stimmbeteiligung: 52,43 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 11,13 Prozent (1594 Stimmen) Nein-Anteil: 88,87 Prozent (12'734 Stimmen) Stimmbeteiligung: 52,49 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 9 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 9 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)