Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 18,42 Prozent (6340 Stimmen) Nein-Anteil: 81,58 Prozent (28'081 Stimmen) Stimmbeteiligung: 66,88 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 21,64 Prozent (7478 Stimmen) Nein-Anteil: 78,36 Prozent (27'079 Stimmen) Stimmbeteiligung: 66,92 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 8 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 8 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)