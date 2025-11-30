Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 12,76 Prozent (7148 Stimmen) Nein-Anteil: 87,24 Prozent (48'861 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,51 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 9,38 Prozent (5257 Stimmen) Nein-Anteil: 90,62 Prozent (50'781 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,48 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
