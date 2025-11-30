Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 14,68 Prozent (20'143 Stimmen)
Nein-Anteil: 85,32 Prozent (117'104 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 41,29 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 15,04 Prozent (20'661 Stimmen)
Nein-Anteil: 84,96 Prozent (116'712 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 41,28 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 10 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
Initiative für eine Zukunft: 10 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)