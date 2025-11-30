Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 14,68 Prozent (20'143 Stimmen) Nein-Anteil: 85,32 Prozent (117'104 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,29 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 15,04 Prozent (20'661 Stimmen) Nein-Anteil: 84,96 Prozent (116'712 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,28 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 10 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 10 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)