Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 13,50 Prozent (11'805 Stimmen) Nein-Anteil: 86,50 Prozent (75'618 Stimmen) Stimmbeteiligung: 39,37 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 20,57 Prozent (17'989 Stimmen) Nein-Anteil: 79,43 Prozent (69'464 Stimmen) Stimmbeteiligung: 39,37 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 13 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 13 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)