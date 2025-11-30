Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 13,27 Prozent (1436 Stimmen) Nein-Anteil: 86,73 Prozent (9389 Stimmen) Stimmbeteiligung: 40,18 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 15,27 Prozent (1651 Stimmen) Nein-Anteil: 84,73 Prozent (9158 Stimmen) Stimmbeteiligung: 40,15 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 15 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 15 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)