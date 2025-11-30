Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 12,96 Prozent (25'571 Stimmen) Nein-Anteil: 87,04 Prozent (171'689 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,31 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 29,35 Prozent (57'554 Stimmen) Nein-Anteil: 70,65 Prozent (138'528 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,30 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 14 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 14 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

