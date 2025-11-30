Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 12,56 Prozent (11'534 Stimmen)
Nein-Anteil: 87,44 Prozent (80'266 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 39,72 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 16,46 Prozent (15'091 Stimmen)
Nein-Anteil: 83,54 Prozent (76'581 Stimmen)
Stimmbeteiligung: 39,70 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
Initiative für eine Zukunft: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

(AWP)