Service-citoyen-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 12,56 Prozent (11'534 Stimmen) Nein-Anteil: 87,44 Prozent (80'266 Stimmen) Stimmbeteiligung: 39,72 Prozent
Initiative für eine Zukunft: NEIN
Ja-Anteil: 16,46 Prozent (15'091 Stimmen) Nein-Anteil: 83,54 Prozent (76'581 Stimmen) Stimmbeteiligung: 39,70 Prozent
Zwischenstand aller Vorlagen:
Service-citoyen-Initiative: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 7 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (12:30 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.
(AWP)