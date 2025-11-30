Service-citoyen-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 16,11 Prozent (6474 Stimmen) Nein-Anteil: 83,89 Prozent (33'703 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,78 Prozent

Initiative für eine Zukunft: NEIN

Ja-Anteil: 13,40 Prozent (5396 Stimmen) Nein-Anteil: 86,60 Prozent (34'869 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,85 Prozent

Zwischenstand aller Vorlagen:

Service-citoyen-Initiative: 16 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 84 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Initiative für eine Zukunft: 16 von 26 Kantonen ausgezählt. Vorlage am Ständemehr gescheitert. Vorlage gemäss SRG-Hochrechnung (13:00 Uhr) mit 79 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

