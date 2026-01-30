Die Auszahlungen liefen weiter, offene Fälle würden schrittweise abgearbeitet, hiess es vonseiten des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) weiter. Das Staatssekretariat geht davon aus, dass die Auszahlungen «grundsätzlich termingerecht oder mit ein paar Tagen Verspätung erfolgen». Komplexe Fälle könnten indes auch eine längere Zeit von bis zu einigen Tagen in Anspruch nehmen. Dies infolge der verlangsamten Dossierbearbeitung.