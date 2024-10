Wegen einer ausbleibenden Erholung im Firmenkundengeschäft und einem stärkeren Rückgang versendeter Briefe blickt der Logistikkonzern DHL pessimistischer auf das Gesamtjahr. Zudem seien zuletzt die Margen für Transporte auf dem Luftweg hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bonn mit. Auch die mittelfristigen Gewinnerwartungen dampfte der Vorstand ein und legte zudem vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor. Anleger überraschten die Neuigkeiten offenbar kaum: Die Aktie notierte in einem schwachen Dax -Umfeld 0,3 Prozent im Minus.