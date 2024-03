Die Erholung des Passagiergeschäfts von der Corona-Pandemie zieht sich am Frankfurter Flughafen weiter hin. Zwar verdiente der Betreiber Fraport 2023 im Tagesgeschäft so viel wie nie zuvor, und Vorstandschef Stefan Schulte fasst für 2024 und darüber hinaus weitere Steigerungen ins Auge. Das Passagieraufkommen an Deutschlands grösstem Airport dürfte im laufenden Jahr mit 61 bis 65 Millionen Fluggästen jedoch noch klar unter dem Vorkrisen-Niveau bleiben. Und die Fraport-Aktionäre sollen weiter auf eine Dividende verzichten. An der Börse kamen die Nachrichten vom schlecht an.