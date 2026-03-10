Gewinne verzeichneten auch die chinesischen Börsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um zwei Prozent auf 25.913,96 Punkte, der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,28 Prozent auf 4.674,76 Punkte zu. Zu der Erholung trugen neue Wirtschaftsdaten bei. Chinas Aussenhandel hatte zum Jahresbeginn deutlich stärker zugenommen als erwartet. So waren die Exporte im Januar und Februar in US-Dollar berechnet um 21,8 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum gestiegen. Analysten hatten vorab mit einem Zuwachs von etwas mehr als 7 Prozent bei den Ausfuhren in den ersten beiden Monaten des Jahres gerechnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank werten dies als Zeichen der Robustheit der chinesischen Wirtschaft trotz der US-Zollpolitik.