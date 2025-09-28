Der Bund kann seine Arbeiten an der E-ID fortsetzen. Im zweiten Anlauf hat das Stimmvolk am Sonntag das entsprechende Gesetz gutgeheissen - wenn auch knapper als im Vorfeld erwartet. 50,39 Prozent sagten schliesslich Ja zu der Vorlage. Der Bundesrat zeigt sich erleichtert - und will die Bedenken der Gegnerschaft ernst nehmen.