Die Täter waren bei ihrem spektakulären Coup durch ein grosses Loch in den Tresorraum der Bank gelangt. Fast alle 3.250 Kundenschliessfächer der Sparkassen-Filiale im Stadtteil Buer wurden aufgebrochen. Die Tat könnte sich über mehrere Tage hingezogen haben. Der Schaden liegt möglicherweise bei mehr als 100 Millionen Euro, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr.