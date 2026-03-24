Der Diplomat soll nach französischen Medienberichten, als er noch im Dienste Frankreichs tätig war, Dutzende Mails mit dem US-Multimillionär und Sexualstraftäter Epstein ausgetauscht haben, die ihn aber nicht mit dessen Sexualverbrechen in Verbindung bringen. Vor allem soll es um Geschäfte und Geld gegangen sein, wobei der seinerzeit bei den Vereinten Nationen in New York tätige Diplomat seine Beziehungen genutzt haben soll, um Epstein zu helfen, in höchste Machtkreise vorzudringen. Ausserdem soll er vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben haben.