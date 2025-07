Zahlreiche Schläge gegen die Oppositionspartei

Am Samstag waren die CHP-Bürgermeister von Adana, Adiyaman und Antalya im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in Gewahrsam genommen worden. Die Festnahmen stehen in einer Reihe mit zahlreichen weiteren Schlägen gegen die grösste Oppositionspartei im Land. Kritiker sehen das Vorgehen als eine Instrumentalisierung der Justiz durch die Regierung, die so ihren Hauptkonkurrenten im Land in die Knie zwingen will. Präsident Recep Tayyip Erdogan betont hingegen die Unabhängigkeit der Justiz und wirft der CHP illegale Machenschaften vor.