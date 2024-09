In ersten Reaktionen wurde der Ruf laut, das gewerbsmässige Sammeln von Unterschriften zu verbieten. Die grüne Tessiner Nationalrätin Greta Gysin will laut einer Mitteilung ihrer Partei in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats «noch diese Woche» den Vorschlag einbringen, bezahltes Unterschriftensammeln zu verbieten.