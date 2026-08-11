Innerhalb von zehn Jahren nach einem Ja zur Initiative müsste die Schweiz ihren Nahrungsmittelbedarf zu mindestens 70 Prozent selbst decken, heisst es im Abstimmungsbüchlein. Der Bundesrat will zwar ebenfalls die Nahrungsmittelproduktion im Inland stärken, setzt als Ziel aber einen Netto-Selbstversorgungsgrad von 50 Prozent.