Im Jahr 2022 ist in der Schweiz 10,4 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt worden. Dies geht aus dem fünften Monitoringbericht zur Energieversorgung hervor, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Dienstag mitteilte. In absoluten Zahlen betrug die Produktion 6019 Gigawattstunden - das sind 1039 Gigawattstunden mehr als im Jahr zuvor.