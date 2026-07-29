Nach PDKI-Angaben wurden ihre Einrichtungen seit Beginn des Konflikts zwischen dem Iran und den USA Ende Februar mehr als 143 Mal mit Raketen und Drohnen angegriffen. Betroffen sind demnach auch Lager, in denen Familien von Parteimitgliedern untergebracht sind, sowie angeschlossene medizinische und Bildungseinrichtungen./arj/DP/jha