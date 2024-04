Bei der österreichischen Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) kommt es wegen des Tarifkonflikts erneut zu Flugausfällen. Aufgrund einer Betriebsversammlung der AUA-Belegschaft müssten am kommenden Donnerstag 92 Flüge gestrichen werden, teilte die Airline am Dienstagabend mit. Die betroffenen rund 8000 Fluggäste seien bereits informiert und umgebucht worden. Ursprünglich waren am Donnerstag 325 Flüge geplant gewesen. Langstreckenflüge sollen durchgeführt werden. Kurzfristige Anpassungen im Flugplan seien allerdings weiter möglich. Fluggäste wurden daher gebeten, den Flugstatus rechtzeitig zu überprüfen.