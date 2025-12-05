Durch die Vermittlung Katars und der Türkei wurde noch im Oktober eine Waffenruhe vereinbart - zu einer umfassenden Einigung zwischen den beiden Nachbarländern kam es jedoch nicht. Islamabad wirft Kabul vor, der pakistanischen Taliban-Bewegung (TTP) Schutz zu gewähren, die in Pakistan wiederholt Anschläge verübt hat. Kabul bestreitet das. Ende vergangenen Monats war es nach Angaben der Taliban erneut zu pakistanischen Luftangriffen auf afghanischem Boden gekommen./nal/DP/zb