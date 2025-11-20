Die Waffenruhe ist Teil des Friedensplans von US-Präsident Trump. Israel und die Hamas hatten sich dabei auch auf den Austausch von Geiseln und Gefangenen geeinigt. Inzwischen hat die Hamas alle noch lebenden Verschleppten freigelassen und die meisten toten Geiseln an Israel übergeben. Derzeit befinden sich noch die Leichen von drei aus Israel entführten Geiseln in Gaza, darunter die eines Thailänders. Die Hamas hatte angegeben, einige Leichen unter den Trümmern nicht finden oder bergen zu können, was Israel anzweifelt./ln/DP/stk