Vor genau einer Woche erreichte der Stau vor dem Gotthard-Nordportal eine maximale Länge von 14 Kilometern. In den vergangenen Wochen kam es an den Wochenenden regelmässig zu langen Staus rund um den Gotthard-Strassentunnel. Rekordstaulängen am Gotthard ergaben sich 1999 und 2018 mit je 28 Kilometern.