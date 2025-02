Trotz der anhaltenden Stagnation sehen viele Menschen in Deutschland wirtschaftliche Chancen. Im vergangenen Jahr wurden 120.900 Betriebe von grösserer wirtschaftlicher Bedeutung neu gegründet. Das sind 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Zwar wurden auch 99.200 Betriebe dieser Kategorie eingestellt, was eine Zunahme von 2,7 Prozent bedeutet. Dennoch bleibt die Zahl der Gründungen weiterhin deutlich über den Aufgaben, wie es bereits seit 2003 in jedem Jahr der Fall war.