Schätzungen zufolge fehlen etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Das liegt auch an gestiegenen Ansprüchen: Die Zahl der Wohnungen ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als die Bevölkerungszahl. Pro Kopf haben die Menschen in den 44,0 Millionen Wohnungen jetzt im Schnitt 49,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.