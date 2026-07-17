Verbände sehen Wohnungsbau weiter in der Krise

Die Wohnungsbaukrise bleibe trotz der steigenden Genehmigungszahlen ungelöst, warnen verschiedene Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft. Sie verlangen einfachere Vorschriften und höhere Fördermittel. Das Geschäftsklima kenne nur die Richtung nach unten, klagt beispielsweise der Wohnungswirtschaftsverband GdW. Präsident Axel Gedaschko sagt: «Hohe Bau- und Finanzierungskosten sowie immer neue Anforderungen machen weiterhin viele bereits genehmigte Vorhaben unwirtschaftlich und lassen sie zu Schubladenprojekten werden.» Im laufenden Jahr erwarte er nur noch rund 200.000 fertiggestellte Wohnungen.