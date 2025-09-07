Eine Rakete sei von der Luftabwehr abgefangen worden, eine zweite in einem offenen Gebiet niedergegangen. Zuvor hatte es in israelischen Grenzorten sowie der Stadt Netivot Raketenalarm gegeben.
Der militärische Arm des Islamischen Dschihad reklamierte den Angriff für sich. Es handele sich um eine «Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen unser Volk», hiess es in einer Mitteilung der Terrororganisation.
Seit Beginn des Gaza-Kriegs war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden./le/DP/zb
(AWP)