Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, zwei Geschosse seien vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet geflogen.