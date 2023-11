Auch in anderen nord- und mittelitalienischen Regionen kam es wegen der Unwetter zu Problemen. In Venetien, der Lombardei, der Emilia-Romagna sowie in Ligurien regnete und stürmte es stark. In Videos war zu sehen, wie die Orte der Cinque Terre an der italienischen Riviera in Ligurien von gewaltigen und hohen Wellen heimgesucht wurden. Das Wasser der Wellen drang Medienberichten zufolge mancherorts gar in die historischen Stadtkerne vor. In Venedig mussten erneut die Flutschutztore («Mose») ausgefahren werden, um die Lagunenstadt vor Hochwasser zu schützen.