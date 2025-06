Die Lonza, die mittlerweile über die gesamte Länge des Schuttkegels abfliesse, fülle den vorsorglich entleerten Stausee in Ferden VS erneut auf, teilten die Behörden derweil weiter mit. Da die Sedimentkonzentration im Wasser zu hoch sei, könne nicht turbiniert werden. In Anbetracht dieser Situation war am Freitagabend der Grundablass des Stausees teilweise geöffnet worden.