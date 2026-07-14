Nach erneuten Angriffen des US-Militärs griff der Iran in der Meerenge in der Nacht zudem zwei Tanker mit Marschflugkörpern an. An Bord der emiratischen Schiffe wurden ein Crewmitglied getötet und acht weitere verletzt, wie das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate mitteilte. Die Tanker fuhren nach Angaben der Emirate auf der südlichen Route innerhalb der omanischen Hoheitsgewässer.