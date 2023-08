Russischer Artilleriebeschuss hat am Sonntag in der südukrainischen Region Cherson sieben Menschen getötet und etwa 15 weitere verletzt - nun kündigt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine "Antwort" an Russland an. "Jeder vernichtete Besatzer, alle verbrannten russischen Fahrzeuge, Feuer in ihren Hauptquartieren und Lagerhäusern, die äusserst aussagekräftige "Vernebelung" der Krimbrücke und mehr - all das beweist, dass wir kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen werden", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am Sonntagabend.