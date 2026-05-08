Die Aktion sei Teil laufender Ermittlungen gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu von der Oppositionspartei CHP, erklärte Anadolu unter Berufung auf die Istanbuler Staatsanwaltschaft. Gegen ihn und mehr als hundert weitere Personen wird derzeit wegen mutmasslicher Korruption und der Bildung einer kriminellen Organisation ermittelt.