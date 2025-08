Industriebetriebe in Deutschland haben im Juni überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,0 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Ausschlaggebend sei eine schwache Entwicklung bei Grossaufträgen gewesen. «Ohne die Berücksichtigung von Grossaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 Prozent höher als im Vormonat», heisst es in der Mitteilung.