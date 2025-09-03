Schleich ist für seine Spielfiguren aus Kunststoff - lebensecht aussehende Tiere, Dinosaurier und Fabelwesen - bekannt. Nach jahrelangem Wachstum hatte der Hersteller in letzter Zeit einen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. 2023 ging der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 234 Millionen Euro zurück. Die Zahlen für 2024 liegen einer Sprecherin zufolge nicht vor, weil der Jahresabschluss noch nicht fertig sei. Zum Gewinn macht das Unternehmen generell keine Angaben.