Der erneute Kontaktverlust zu Flugzeugen am Flughafen Newark unweit der US-Millionenmetropole New York schürt Sorgen um die Sicherheit im Luftverkehr. Nach einem Blackout vor einigen Tagen verloren die Fluglotsen an dem grossen internationalen Flughafen im Bundesstaat New Jersey in der Nacht zum Freitag kurzzeitig erneut den Kontakt zu den Flugzeugen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.