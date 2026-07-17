Sparen würde den Gemeindevertretern bei den Wahlchancen aber nicht helfen. Also stimmten sie so, wie es die Wählerinnen und Wähler vor Ort gern hätten, meinte Stocker. Weil bei der Priorisierung Projekte auf die lange Bank geschoben werden, die in einzelnen Regionen wichtig sind, kommt das nicht immer gut an.